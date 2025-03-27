Почти 30% россиян намерены купить новый автомобиль в обозримой перспективе

Скидки, гарантию и доступность кредита назвали главными факторами покупки авто

Наличие скидок, расширенная гарантия, возможность тест-драйва и доступность автокредита являются ключевыми факторами при принятии решения о покупке автомобиля. Об этом стало известно по итогам исследования специалистов «Авито Реклама» и «Авито Авто».

«Свыше четверти россиян (27%) планируют покупку нового автомобиля в ближайшей перспективе. Более половины респондентов (60%) главным критерием при выборе автомобиля без пробега назвали стоимость», – выяснили специалисты.

Намерены купить новую машину в ближайшее время 27% участников опроса. В их числе молодые люди в возрасте 25-34 (34%), 18-24 (31%) и 35-55 (30%) лет. Для 60% респондентов стоимость автомобиля является главным критерием при выборе авто.

Доступность запчастей, включая ассортимент и цену, назвали важными показателями 49% опрошенных, на практичность и комфорт выбранной модели указали 47%. При этом для 44% респондентов важны стоимость владения и технического обслуживания транспортного средства.

Такие факторы, как наличие скидок и расширенную гарантию, указали 55% опрошенных, возможность записаться на тест-драйв – 42%, доступность оформления автокредита – 36%.

Почти половина россиян (45%) узнают о новинках автобрендов от друзей, знакомых (45%), а также из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (41%). Для 56% респондентов в рекламе важно видеть цену модели (56%), дизайн интерьера (46%) и экстерьер (39%).

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Источник: tass.ru

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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