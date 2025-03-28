#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Предложена новая мера для сдерживания цен на бензин. Сработает?
28 марта
Предложена новая мера для сдерживания цен на бензин. Сработает?
Сергей Миронов: Рост цен на бензин нужно...
Эти кроссоверы за 1,5 млн рублей признаны лучшими
28 марта
Эти кроссоверы за 1,5 млн рублей признаны лучшими
Эксперт Ковалев перечислил четыре лучших...
За неправильную перевозку в авто охотничьего ружья грозит штраф — объясняем
28 марта
За неправильную перевозку в авто охотничьего ружья грозит штраф — объясняем
Водителям напомнили, за перевозку каких грузов...

Долговечная АКП и модернизированный мотор — эти кроссоверы ищут на вторичке

Эксперт Житнухин перечислил 3 самых надежных корейских кроссовера на вторичке

Среди корейских кроссоверов с пробегом можно найти несколько достойных вариантов от брендов Kia и Hyundai по цене до 3 млн рублей. Об этом рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Например, Kia Sportage IV поколения, где в линейке двигателей преобладают проверенные временем бензиновые моторы объемом 2.0 л (150 л.с.) и дизельные агрегаты 2.0 л (185 л.с.). Оба варианта отличаются надежностью. Даже после пробега в 100 тыс. км двигатели и коробки передач остаются в хорошем состоянии», – подчеркивает эксперт.

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

Еще у одного корейского кроссовера, Hyundai Tucson третьего поколения, выносливая АКП, зарекомендовавшая себя как одна из самых долговечных в своем классе. Даже при больших пробегах автомат практически не требует ремонта. А в базовой версии кроссовера есть камера заднего вида, климат-контроль и подогрев сидений.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Hyundai Creta второго поколения тоже относится к доступным корейским кроссоверам. Двигатель объемом 1,6 л модернизировали, и теперь у него повышенный ресурс, подчеркивает Житнухин. В паре с ним работает классический автомат, его ценят за длительный срок службы. Примечательно, что подвеска и электрические системы кроссовера не требуют частого ремонта, что делает владение автомобиля максимально экономичным, подытожил эксперт.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
28.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0