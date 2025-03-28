Долговечная АКП и модернизированный мотор — эти кроссоверы ищут на вторичке

Эксперт Житнухин перечислил 3 самых надежных корейских кроссовера на вторичке

Среди корейских кроссоверов с пробегом можно найти несколько достойных вариантов от брендов Kia и Hyundai по цене до 3 млн рублей. Об этом рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Например, Kia Sportage IV поколения, где в линейке двигателей преобладают проверенные временем бензиновые моторы объемом 2.0 л (150 л.с.) и дизельные агрегаты 2.0 л (185 л.с.). Оба варианта отличаются надежностью. Даже после пробега в 100 тыс. км двигатели и коробки передач остаются в хорошем состоянии», – подчеркивает эксперт.

Еще у одного корейского кроссовера, Hyundai Tucson третьего поколения, выносливая АКП, зарекомендовавшая себя как одна из самых долговечных в своем классе. Даже при больших пробегах автомат практически не требует ремонта. А в базовой версии кроссовера есть камера заднего вида, климат-контроль и подогрев сидений.

Hyundai Creta второго поколения тоже относится к доступным корейским кроссоверам. Двигатель объемом 1,6 л модернизировали, и теперь у него повышенный ресурс, подчеркивает Житнухин. В паре с ним работает классический автомат, его ценят за длительный срок службы. Примечательно, что подвеска и электрические системы кроссовера не требуют частого ремонта, что делает владение автомобиля максимально экономичным, подытожил эксперт.

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Источник: gazeta.ru