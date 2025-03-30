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Названы недостатки Kia Rio российской сборки

Эксперт Житнухин перечислил четыре минуса Kia Rio третьего поколения

Седан Kia Rio третьего поколения очень популярен на вторичном рынке. О минусах этой машины рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он заметил, что чаще всего собственники Kia Rio жалуются на низкое качество шумоизоляции. Жесткая подвеска хорошо влияет на управляемость автомобиля, но комфорт пассажиров на трассах с плохим покрытием при этом снижается.

Kia Rio третьего поколения
Kia Rio третьего поколения

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У моторов объемом 1,4 и 1,6 литра хороший ресурс, они могут проезжать до 250 тысяч километров без поломок при условии своевременного ТО. Но мощности машине явно не хватает. Запаса крутящего момента достаточно при городской эксплуатации, но на трассе двигатель испытывает трудности во время обгонов, пояснил специалист.

Интерьер Kia Rio третьего поколения
Интерьер Kia Rio третьего поколения

Срок службы АКП на Rio составляет 150 тысяч километров, что не особенно много, рассказал эксперт. К тому же они более требовательны к частоте замены технической жидкости в отличие от МКП, а их ремонт может обойтись владельцу довольно дорого.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 6
30.03.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
-2