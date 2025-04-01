Новые машины российской сборки скоро официально выйдут на рынок РФ

Автомобили марки Tenet могут выйти на российский рынок весной 2025 года

Машины российской марки Tenet могут появиться у дилеров в Санкт-Петербурге уже в апреле-мае, информирует «Автостат» со ссылкой на Telegram-канал AutoRun SPb.

По данным канала, на данном этапе дилеры заключают новый контракт с новым юрлицом. Машины этой марки уже выпускаются на заводе в Калужской области, в этом году планируется произвести порядка 110 тыс. штук.

Ранее пресс-служба компании «АГР» объявила о подготовке к серийному выпуску машин марки Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Параллельно с крупноузловой сборкой будут вестись работы по подготовке к переходу на производство полного цикла. Мелкоузловая сборка должна начаться в третьем квартале 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

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Источник: «Автостат»