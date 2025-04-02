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Минтранс предложил обеспечить для участников СВО бесплатную парковку

Минтранс разработал новые рекомендации по управлению парковочным пространством

Минтранс разработал обновленные рекомендации по управлению парковочным пространством. В основу будет положен столичный опыт. Так, в регионах планируется внедрить оплату парковки по смартфону и выдачу разрешения для бесплатной парковки.

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Претендовать на бесплатную парковку смогут не только резиденты районов, но и участники СВО (как и других боевых действий), беременные, сироты и пенсионеры.

Уточняется, что также в рамках парковочной реформы рассматриваются инвентаризация (определение дефицита и профицита стоянок) и расширение инфраструктуры. Управлять парковками внутри граничащих друг с другом муниципалитетов будет ГИБДД, в городах с населением свыше полумиллиона человек – отдельные структуры.

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Также известно, что в ведомстве рекомендовали разместить на парковках дорожные знаки, зарядные станции для электрокаров, системы освещения, камеры фиксации нарушений и датчики занятости мест.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Минтранс

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 20
02.04.2025 
Фото:АГН «Москва»
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