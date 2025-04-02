Минтранс предложил обеспечить для участников СВО бесплатную парковку

Минтранс разработал новые рекомендации по управлению парковочным пространством

Минтранс разработал обновленные рекомендации по управлению парковочным пространством. В основу будет положен столичный опыт. Так, в регионах планируется внедрить оплату парковки по смартфону и выдачу разрешения для бесплатной парковки.

Претендовать на бесплатную парковку смогут не только резиденты районов, но и участники СВО (как и других боевых действий), беременные, сироты и пенсионеры.

Уточняется, что также в рамках парковочной реформы рассматриваются инвентаризация (определение дефицита и профицита стоянок) и расширение инфраструктуры. Управлять парковками внутри граничащих друг с другом муниципалитетов будет ГИБДД, в городах с населением свыше полумиллиона человек – отдельные структуры.

Также известно, что в ведомстве рекомендовали разместить на парковках дорожные знаки, зарядные станции для электрокаров, системы освещения, камеры фиксации нарушений и датчики занятости мест.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Минтранс