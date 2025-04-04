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В России появился новый кроссовер Nissan с надежным мотором: цена доступна

В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 1,9 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять компактный кроссовер Nissan Kicks с китайского рынка. Цены на него сейчас начинаются от 1 900 000 рублей.

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Nissan Kicks
Nissan Kicks

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За столько новый Nissan Kicks доставят «под ключ» с учетом утильсбора и всех расходов компании из Иркутска и Владивостока. Обе фирмы готовы привезти кроссовер белого цвета в комплектации Fashion с тканевым салоном, мультирулем, кондиционером, мультимедиа с сенсором и другими опциями.

Компания из Москвы готова привезти аналогичный кроссовер за 2 285 000 рублей. В Благовещенске автомобиль продают из наличия и с двухлетней гарантией за 2 599 000 рублей.

Nissan Kicks
Nissan Kicks

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У последнего экземпляра кожаный салон, топовая мультимедиа, панорамная крыша с люком, камера кругового обзора, задние парктроники и другое.

Под капотом всех предлагаемых Nissan Kicks 124-сильный атмосферник объемом 1,6 литра, бесступенчатый вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 11
04.04.2025 
Фото:Nissan
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