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«Почта России» будет жить за счет нарушителей ПДД?

Минцифры предложило финансировать Почту России за счет автомобильных штрафов

В Министерстве цифрового развития допустили финансирование ремонта почтовых отделений в селах за счет средств, поступаемых в бюджет от автомобильных штрафов. Кроме того, возможно предоставление «Почте России» различных региональных льгот: в частности, речь идет о выделении участков земли и льготной аренде. Об этом рассказал замглавы министерства Олег Качанов.

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Он считает, что из «штрафных» средств можно было бы передавать «Почте России» по 5 млрд рублей в год. Напомним, недавно штрафы за нарушения ПДД были подняты, а скидка за своевременную их оплату – снижена. Деньги, по словам Качанова, пойдут на «обеспечение модернизации отделений почтовой связи».

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За счет этих средств можно было бы ремонтировать почти тысячу отделений связи ежегодно, но даже этих денег не хватит, чтобы выполнить модернизацию в полном объеме, уверен чиновник. Также он напомнил, что его министерство просило на обновление «Почты России» 104,9 млрд рублей, но Минфин их не выделил, поэтому Минцифры выделило свой минимальный бюджет – 500 млн рублей.

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В декабре спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева за отсутствие должной стратегии развития «Почты России» и ее долги – 2024 году чистый убыток компании вырос до 20,5 млрд рублей. В свою очередь, гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявлял, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования», а 89% IT-инфраструктуры — «дышит на ладан».

Источник: Коммерсант

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 30
08.04.2025 
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