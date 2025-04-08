«Почта России» будет жить за счет нарушителей ПДД?
В Министерстве цифрового развития допустили финансирование ремонта почтовых отделений в селах за счет средств, поступаемых в бюджет от автомобильных штрафов. Кроме того, возможно предоставление «Почте России» различных региональных льгот: в частности, речь идет о выделении участков земли и льготной аренде. Об этом рассказал замглавы министерства Олег Качанов.
Он считает, что из «штрафных» средств можно было бы передавать «Почте России» по 5 млрд рублей в год. Напомним, недавно штрафы за нарушения ПДД были подняты, а скидка за своевременную их оплату – снижена. Деньги, по словам Качанова, пойдут на «обеспечение модернизации отделений почтовой связи».
За счет этих средств можно было бы ремонтировать почти тысячу отделений связи ежегодно, но даже этих денег не хватит, чтобы выполнить модернизацию в полном объеме, уверен чиновник. Также он напомнил, что его министерство просило на обновление «Почты России» 104,9 млрд рублей, но Минфин их не выделил, поэтому Минцифры выделило свой минимальный бюджет – 500 млн рублей.
В декабре спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева за отсутствие должной стратегии развития «Почты России» и ее долги – 2024 году чистый убыток компании вырос до 20,5 млрд рублей. В свою очередь, гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявлял, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования», а 89% IT-инфраструктуры — «дышит на ладан».
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Источник: Коммерсант