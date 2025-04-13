#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Telo МТ1
13 апреля
Вместительный и мощный пикап размером с Гранту: интересный прототип из Калифорнии
«За рулем» углубился в технические особенности...
Интерьер Chery Tiggo 7L
13 апреля
В России официально появится новый семейный кроссовер Chery: подробности
Бренд Chery анонсировал начало продаж...
Это печально: сгорели куры, гараж и автомобиль
13 апреля
Это печально: сгорели куры, гараж и автомобиль
Житель Ростовской области сжег гараж и...

Это печально: сгорели куры, гараж и автомобиль

Житель Ростовской области сжег гараж и автомобиль, устраивая обогрев для кур

Рекомендуем
«Закольцевал» воздух в салоне авто — можно ли от этого задохнуться

Кажется, каких-то новых причин, по которым в России горели гаражи, уже невозможно даже придумать, а тем более – увидеть в реальности. Оставленный на зарядке электросамокат в Ярославской области (и автомобильная АКБ – в Челябинской области), попытка «запилить дверь» и заново поджечь искрами уже потушенный пожарными (!) гараж в в Братске Иркутской области...

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Но вот – новый случай, на сей раз в Ростовской области. Тут очагом возгорания стал обустроенный самопальный (в прямом смысле слова) обогрев. Но не самого гаража, как месяц назад в Миассе, а курятника, стоящего по соседству.

История, конечно, грустная: житель хутора Новороссошанский сделал курятник и для обогрева птиц оставил включенной на ночь электролампу. Когда все спали, произошло короткое замыкания, и деревянная хозяйственная постройка вспыхнула.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Пока поняли, в чем дело да вызывали пожарных, сгорело все: курятник вместе с курами, стоящий рядом гараж, а также запертый в нем ВАЗ-2106. Спасатели с огнем, конечно, быстро справились, да только вот спасать было уже нечего. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Источник: МЧС России

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
13.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0