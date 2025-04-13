Это печально: сгорели куры, гараж и автомобиль

Житель Ростовской области сжег гараж и автомобиль, устраивая обогрев для кур

Кажется, каких-то новых причин, по которым в России горели гаражи, уже невозможно даже придумать, а тем более – увидеть в реальности. Оставленный на зарядке электросамокат в Ярославской области (и автомобильная АКБ – в Челябинской области), попытка «запилить дверь» и заново поджечь искрами уже потушенный пожарными (!) гараж в в Братске Иркутской области...

Но вот – новый случай, на сей раз в Ростовской области. Тут очагом возгорания стал обустроенный самопальный (в прямом смысле слова) обогрев. Но не самого гаража, как месяц назад в Миассе, а курятника, стоящего по соседству.

История, конечно, грустная: житель хутора Новороссошанский сделал курятник и для обогрева птиц оставил включенной на ночь электролампу. Когда все спали, произошло короткое замыкания, и деревянная хозяйственная постройка вспыхнула.

Пока поняли, в чем дело да вызывали пожарных, сгорело все: курятник вместе с курами, стоящий рядом гараж, а также запертый в нем ВАЗ-2106. Спасатели с огнем, конечно, быстро справились, да только вот спасать было уже нечего. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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Источник: МЧС России