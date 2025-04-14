Эти автомобили стали лидерами продаж на российском рынке

«Автостат» назвал 10 самых продаваемых новых автомобилей в России

В РФ с 7 по 13 апреля текущего года было продано 19,4 тыс. новых легковых машин (-33% относительно аналогичного периода 2024 года). По объему продаж лидирует седан Lada Granta (куплено 1,18 тыс. штук). Далее следует Haval Jolion (1 тыс. машин). На третьем месте кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (725 штук).

За ним расположились седан и универсал Lada Vesta, объемы реализации которых с учетом кросс-версий составили 720 и 667 штук соответственно.

Также в десятку самых продаваемых авто в период с 7 по 13 апреля вошли Lada Niva Legend (644 штук), Lada Niva Travel (632 штук), лифтбеки и универсалы Lada Granta (616 и 547 штук соответственно), Geely Monjaro (519 штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

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Источник: «Автостат»