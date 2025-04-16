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Серийная Нива мощностью более 140 л.с. – подробности!

Niva Sport Silk Way получит двигатель 1.8 Evo, форсированный до 144 л.с.

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Специальная версия Нивы Спорт, более «заряженная» Niva Sport Silk Way, получит форсированный до 144 л.с. двигатель 1.8 Evo. Источник сообщает, что сейчас предсерийный прототип такой модификации, созданной «по мотивам» ралли «Шелковый путь», проходит испытания в Казани. Ранее тот же источник показал на видео 16-клапанный мотор объемом 1,8 л под капотом спортивной Niva Sport Silk Way – приводим этот ролик в конце данной заметки.

Niva Sport Silk Way на испытаниях в Татарстане
Niva Sport Silk Way на испытаниях в Татарстане
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Напомним, Niva Sport Silk Way должна стать нишевой модификацией автомобиля Niva Sport, которая, в свою очередь, базируется на платформе стандартной Нивы Legend. Если Niva Sport уже производится силами ООО «Лада Спорт» в Тольятти и продается у официальных дилеров Lada, то Niva Sport Silk Way только готовится к производству.

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Внешне от обычной Нивы Sport модификация Silk Way отличается наличием шноркеля и порогов, а также шинами с более развитыми грунтозацепами. У Нивы Sport под капотом – 1.6 от Granta Sport, развивающий 122 л.с., а у Silk Way с классической МКП стыкуется другой «переднеприводный» движок. Теперь понятно, что это 1.8 Evo в варианте 144 л.с., который прочат на новую Весту Спорт, также ожидающуюся в производстве в 2025 году.

Источник: Лада Клуб | LADA CLUB

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
16.04.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+65