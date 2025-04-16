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Новый надежный японский кроссовер появился у российских дилеров

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Toyota Venza по цене от 3,5 млн рублей

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В РФ продолжают поставлять кроссовер Toyota Venza по параллельным каналам, цена стартует от 3 500 000 рублей. Автомобиль доступен в бензиновой и гибридной модификациях. Цена первой начинается от 3 500 000 рублей, это будет кроссовер с 2,0-литровым 171-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом.

Автомобиль готова привезти под заказ компания из Владивостока. У этого Venza кожаный салон, мультируль, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с большим сенсором и прочие опции.

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Другая фирма из Владивостока оценила подобный кроссовер в 3 730 000 рублей, в Хабаровске и Иркутске предлагают привезти ее за 3 756 000 и 4 100 000 рублей.

Toyota Venza
Toyota Venza

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В Чите бензиновая модификация из наличия продается за 4 500 000 рублей, в Улан-Удэ и Красноярске такая модель стоит 5 000 000 рублей, а в Москве ее стоимость начинается от 5 300 000 рублей.

В Перми 222-сильный гибрид доступен для заказа за 5 690 000 рублей, а в Омске – за 6 100 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 22
16.04.2025 
Фото:Toyota
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