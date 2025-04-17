На сколько должны подешеветь машины после возвращения ушедших автобрендов

Эксперт Житнухин: «Китайцы» подешевеют на 20% после возвращения ушедших марок

Когда в РФ вернутся ушедшие автобренды, новые и б/у китайские авто должны подешеветь на 20%, считает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Также он отмечает, что сейчас предложений автомобилей из КНР стало больше на фоне возможного возвращения ушедших автопроизводителей.

По словам Житнухина, на рынке уже наметился тренд к снижению цен на б/у «китайцев»: в январе текущего года годовалые авто продавались дешевле новых с разницей в цене до 50%.

По мнению эксперта, в будущем китайские машины будут чувствовать себя на российском рынке хорошо. Их продажи будут расти на фоне сформированной репутации и повышения лояльности со стороны россиян.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

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Источник: Газета.ru