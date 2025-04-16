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Скидки на китайские машины рекордно выросли

«Автостат»: скидки на невостребованные китайские автомобили достигают 20%

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В России скидки на невостребованные китайские автомобили достигают 20%, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он пояснил, что ряд марок уже снизил стоимость своих машин в России. При этом есть марки, которые продолжают продавать прошлогодние машины с выгодой. По словам Житнухина, средняя скидка по китайским авто 2024 г. в. составляет 5–10%, а по невостребованным комплектациям доходит до 15–20%.

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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич пояснил, что как только избыточные складские запасы удастся распродать, автомобили подорожают.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 23
16.04.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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