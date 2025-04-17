Россияне стали вдвое меньше тратить на покупку новых машин

«Автостат»: в марте расходы россиян на новые автомобили упали в два раза

Траты россиян на покупку новых машин в марте 2025 года снизились вдвое в годовом сравнении и составили 248 млрд рублей, при этом в месячном сравнении отмечается небольшой рост, сказано в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат».

Так, в начале весны на покупку новых авто граждане израсходовали 248 млрд рублей (+1,9% к предыдущему месяцу). При этом данная сумма в два раза меньше показателя годичной давности (в марте 2024 года 495,4 млрд рублей). В целом по итогам I квартала финансовая емкость рынка составила 768,3 млрд рублей (-30,6% относительно января-марта 2024 года).

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает в связи с этим, что в марте на авторынке не наблюдалось особенного оживления. Новых легковушек продали больше, чем в феврале, но всего лишь на 2,3%. А сам объем продаж в марте не достиг и 80 тыс. единиц, что даже меньше, чем было в январе (89 тыс. штук).

По словам Удалова, на рынок сейчас оказывает влияние высокая ключевая ставка ЦБ. В таких условиях многие потенциальные покупатели предпочитают хранить деньги на депозитах, а не вкладывать их в покупку авто с привлечением кредита. Также присутствует фактор «ждунов».

Это граждане, которые хотели бы сменить машину, но готовы ждать появления на рынке новых моделей, способных разнообразить уже устоявшуюся палитру китайских и российских марок, рассказал Удалов.

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Источник: ТАСС