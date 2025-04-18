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В России появился новый недорогой кроссовер Hyundai с автоматом

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,3 млн рублей

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В России по-прежнему доступен новый бюджетный кроссовер Hyundai Bayon по цене от 2 320 000 рублей. Дешевле всего автомобиль продает официальный дилер Hyundai в Набережных Челнах.

За указанную сумму предлагается кроссовер в комплектации Style, в которую входит аналоговая приборная панель, мультируль, климат-контроль, камера заднего вида, подогревы руля, зеркал, заднего стекла и передних сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и другое.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon

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Автомобиль в похожей комплектации Prime за 2 394 600 рублей продает автосалон из Саратова. 2 449 900 рублей кроссовер стоит в городе Сальск Ростовской области, 2 480 000 рублей – в Перми.

Под капотом всех этих Hyundai Bayon 100-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,4 литра, 6-ступенчатая АКП, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 27
18.04.2025 
Фото:Hyundai
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