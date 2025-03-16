В России появился новый добротный кроссовер Hyundai по очень привлекательной цене

Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в России по цене от 2,4 млн рублей

На фоне растущего интереса к китайским автомобилям, российский рынок продолжает предлагать альтернативы, которые могут заинтересовать покупателей. Одним из таких предложений стал новый бюджетный кроссовер Hyundai Bayon.

Hyundai Bayon можно приобрести по цене от 2 320 000 рублей у официального дилера в Набережных Челнах. Это делает его более доступным по сравнению с другими популярными кроссоверами на российском рынке.

Hyundai Bayon

Например, китайский Chery Tiggo 4 в базовой комплектации стартует от 2 380 000 рублей, а Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей. Даже такой автомобиль, как Changan Uni-S, который также пользуется спросом, продается минимум за 2 629 900 рублей.

Кроссовер Hyundai Bayon доступен в комплектации Style, которая включает в себя множество удобных опций. В стандартное оборудование входят простая аналоговая приборная панель, мультифункциональный руль, климат-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, зеркал, заднего стекла и передних сидений, а также электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль, две фронтальные подушки безопасности, датчики света и дождя.

Интерьер Hyundai Bayon

В то же время, другие предложения на рынке, такие как автомобили от частных продавцов и мультибрендовых автосалонов, могут варьироваться в цене. Например, аналогичные модели Bayon в других городах, таких как Липецк и Тюмень, стоят от 2 379 000 до 2 399 900 рублей. Однако в некоторых регионах, таких как Энгельс и Екатеринбург, цены могут превышать 2 550 000 рублей.

Силовой агрегат у всех предлагаемых «Байонов» одинаковый. Эти кроссоверы оснащаются 100-сильным бензиновым «атмосферником» MPI объемом 1,4 литра, работающим в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом и только передним приводом.

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Источник: Автоновости дня