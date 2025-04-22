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Эти автомобили Kia первыми вернутся в Россию

Эксперт Мосеев назвал 4 автомобиля Kia, которые могут официально появиться в РФ

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Тема возвращения Kia в Россию не теряет популярности, хотя явных предпосылок для этого пока нет. Но если все же допустить, что Kia возвращается?

Эксперт Олег Мосеев предположил, какие модели могли бы ввозить официально в нынешней ситуации.

По его словам, на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это могут быть Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели.

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Эксперт считает, что импорт бюджетников невыгоден из-за утильсбора, который «полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей».

Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.

Источник: «АиФ»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 18
22.04.2025 
Фото:Unsplash
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