Эти автомобили Kia первыми вернутся в Россию
Эксперт Мосеев назвал 4 автомобиля Kia, которые могут официально появиться в РФ
Тема возвращения Kia в Россию не теряет популярности, хотя явных предпосылок для этого пока нет. Но если все же допустить, что Kia возвращается?
Эксперт Олег Мосеев предположил, какие модели могли бы ввозить официально в нынешней ситуации.
По его словам, на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это могут быть Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели.
Эксперт считает, что импорт бюджетников невыгоден из-за утильсбора, который «полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей».
Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.
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Источник: «АиФ»
Фото:Unsplash
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22.04.2025
Фото:Unsplash
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