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Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ: что это значит

Эксперт Моржаретто: Регистрация товарных знаков не означает возврат Kia в РФ

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Регистрация автопроизводителем Kia четырех новых товарных знаков в России не говорит о том, что компания возвращается в РФ, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, этот шаг демонстрирует, что компания в какой-то мере поддерживает снабжение запчастями и гарантийное обслуживание, но не более.

При этом эксперт заметил, что надеется на возвращение корейского бренда, но пока для этого нет официальных поводов. Компания на всякий случай поддерживает свой бренд «с точки зрения патентного права», пояснил Моржаретто.

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Ранее сообщалось, что Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ. Так, один из них позволит компании проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия. Два других предоставляют право производить масла, машины, а также обслуживать их. Четвертый зарегистрированный товарный знак – Kia Connect.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: RT

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 25
21.04.2025 
Фото:Unsplash
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