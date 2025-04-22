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Проба из картера в полевых условиях берется с помощью простого ручного насоса, гибкой трубки подходящего диаметра (чтобы пролезала в трубку от щупа конкретной модели) и пластиковой колбы. Летом приходится ждать до получаса, пока масло остынет – иначе бутылочка «свернется». Зимой можно смело откачивать сразу после остановки двигателя: температура масла заметно ниже.
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Знакомый недорогой корейский кроссовер доступен в России: известны цены

В России в продаже появились кроссоверы Hyundai ix35 по цене от 2,6 млн рублей

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Некогда популярный в РФ кроссовер Hyundai ix35 продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Этот автомобиль выпускают для китайского рынка, и он заметно отличается от того, что официально продавали раньше у нас.

За минимальные 2 590 000 рублей автомобиль предлагает официальный дилер Changan из Екатеринбурга. Уточняется, что машина белого цвета, под капотом 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот, привод передний.

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Кроссовер представлен в комплектации GLS Leading, включающей мультимедиа с вертикальным сенсорным дисплеем диагональю 10,4 дюйма, круиз-контроль, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, цифровую приборную панель, мультируль, люк и другое.

Два аналогичных автомобиля продают в столице Урала за 3 200 000 рублей.

«Китайский» Hyundai ix35 создан на базе кроссовера Kia Sportage предыдущего поколения и тоже имеет многорычажную заднюю подвеску.

Hyundai ix35
Hyundai ix35
Hyundai ix35

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 2
22.04.2025 
Фото:Hyundai
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