Знакомый недорогой корейский кроссовер доступен в России: известны цены

В России в продаже появились кроссоверы Hyundai ix35 по цене от 2,6 млн рублей

Некогда популярный в РФ кроссовер Hyundai ix35 продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Этот автомобиль выпускают для китайского рынка, и он заметно отличается от того, что официально продавали раньше у нас.

За минимальные 2 590 000 рублей автомобиль предлагает официальный дилер Changan из Екатеринбурга. Уточняется, что машина белого цвета, под капотом 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот, привод передний.

Кроссовер представлен в комплектации GLS Leading, включающей мультимедиа с вертикальным сенсорным дисплеем диагональю 10,4 дюйма, круиз-контроль, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, цифровую приборную панель, мультируль, люк и другое.

Два аналогичных автомобиля продают в столице Урала за 3 200 000 рублей.

«Китайский» Hyundai ix35 создан на базе кроссовера Kia Sportage предыдущего поколения и тоже имеет многорычажную заднюю подвеску.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: «Автоновости дня»