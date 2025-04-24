Станет ли Lada Iskra новым лидером рынка

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Эксперт Шапринский: у Iskra есть все шансы стать одним из драйверов продаж Lada

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Коммерческий директор Fresh Евгений Житнухин считает, что Lada Iskra может занять от 10% до 15% в общем объеме продаж АВТОВАЗа. При этом обогнать по популярности Granta в ближайшие годы она вряд ли сможет.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский полагает, что Искра вполне может стать лидером продаж среди всех автомобилей марки, что позволит увеличить долю бренда на российском рынке. Он пояснил, что новинка может привлечь к себе внимание покупателей других моделей за счет новизны и доступной цены.

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Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков также считает, что у модели есть все шансы стать самым продаваемым автомобилем. Но успех будет зависеть от маркетинговых усилий бренда, отмечает он.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 5
24.04.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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