Популярный седан резко подорожал в России: называем цены

Бренд BAIC объявил цены на седан U5 Plus 2025 года

Весь модельный ряд марки BAIC калининградской сборки резко подешевел в марте. В апреле компания опубликовала актуальные прайс-листы на машины 2025 г. в. Цены на седан U5 Plus оказались в среднем на 500 тыс. рублей выше, чем на прошлогоднюю модель.

Состав комплектаций остался прежним: базовая Luxury MT с МКП, аналогичная Luxury CVT с вариатором и топовая Honor CVT с вариатором. Рекомендованная розничная цена первой в обновленном прайсе не указана (цена авто 2024 г. в. составляет 1 394 500 руб.). Вторую и третью оценили в 2 188 000 и 2 295 000 рублей соответственно, что на 483 000 и 536 000 рублей дороже аналогичных комплектаций 2024 года выпуска.

BAIC U5 Plus

Под капотом BAIC U5 Plus 1,5-литровый 105-сильный бензиновый атмосферник, который в зависимости от комплектации работает в паре либо с МКП 5, либо с вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

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Источник: «Автоновости дня»