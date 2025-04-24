#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
KIA Sportage
24 апреля
Знакомый недорогой семейный кроссовер снова доступен в России: известны цены
В России в продаже появились новые Kia Sportage...
BAIC U5 Plus
24 апреля
Популярный седан резко подорожал в России: называем цены
Бренд BAIC объявил цены на седан U5 Plus 2025...
Lada Iskra
24 апреля
Станет ли Lada Iskra новым лидером рынка
Эксперт Шапринский: у Iskra есть все шансы...

Популярный седан резко подорожал в России: называем цены

Бренд BAIC объявил цены на седан U5 Plus 2025 года

Рекомендуем
ВАЗ-2101 — 55 лет! Интересные факты о первых Жигулях

Весь модельный ряд марки BAIC калининградской сборки резко подешевел в марте. В апреле компания опубликовала актуальные прайс-листы на машины 2025 г. в. Цены на седан U5 Plus оказались в среднем на 500 тыс. рублей выше, чем на прошлогоднюю модель.

Состав комплектаций остался прежним: базовая Luxury MT с МКП, аналогичная Luxury CVT с вариатором и топовая Honor CVT с вариатором. Рекомендованная розничная цена первой в обновленном прайсе не указана (цена авто 2024 г. в. составляет 1 394 500 руб.). Вторую и третью оценили в 2 188 000 и 2 295 000 рублей соответственно, что на 483 000 и 536 000 рублей дороже аналогичных комплектаций 2024 года выпуска.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Под капотом BAIC U5 Plus 1,5-литровый 105-сильный бензиновый атмосферник, который в зависимости от комплектации работает в паре либо с МКП 5, либо с вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4
24.04.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAIC U5 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв