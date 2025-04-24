Премьера Lada пройдет в ОАЭ
АВТОВАЗ представит основные направления развития бренда Lada на зарубежных рынках
Компания АВТОВАЗ сообщила о проведении в Дубае международной конференции партнеров по экспорту, на которой представит ключевые направления развития марки Lada на зарубежных рынках.
Концерн представит партнерам и посетителям мероприятия актуальный модельный ряд марки, включающий семейство Vesta, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Niva Sport, Largus, Aura и Iskra.
Уточняется, что участники конференции смогут подробно ознакомиться с автомобилями, обсудить возможности адаптации продукции под требования разных рынков и организации локальных сборочных проектов, а также наметить планы по расширению дистрибуции.
Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.
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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа
Фото:АВТОВАЗ
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24.04.2025
Фото:АВТОВАЗ
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