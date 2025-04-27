Дешевле 1 млн: в России продают почти новый Renault Sandero Stepway

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В Москве появился в продаже Renault Sandero Stepway 2014 года с пробегом 9000 км

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В Москве на продажу выставили хэтчбек Renault Sandero Stepway 2014 года с пробегом 9130 километров. У автомобиля был один собственник. По словам владельца, машина находится в идеальном состоянии и ни разу не видела зимы.

Кузов машины отлично сохранился. Интерьер имеет вид нового.

Renault Sandero Stepway
Renault Sandero Stepway

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Stepway оснащен надежным бензиновым мотором K7M объемом 1,6 литра и мощностью 84 л.с., 5-ступенчатой МКП.

У автомобиля есть подушки безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, ГУР и электростеклоподъемники.

Стоимость машины составляет 915 тысяч рублей.

Renault Sandero Stepway
Renault Sandero Stepway

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Интерьер Renault Sandero Stepway
Интерьер Renault Sandero Stepway

Источник: Авто.ру

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Ушакова Ирина
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 1
27.04.2025 
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
+1