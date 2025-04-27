Дешевле 1 млн: в России продают почти новый Renault Sandero Stepway
В Москве появился в продаже Renault Sandero Stepway 2014 года с пробегом 9000 км
В Москве на продажу выставили хэтчбек Renault Sandero Stepway 2014 года с пробегом 9130 километров. У автомобиля был один собственник. По словам владельца, машина находится в идеальном состоянии и ни разу не видела зимы.
Кузов машины отлично сохранился. Интерьер имеет вид нового.
Renault Sandero Stepway
Stepway оснащен надежным бензиновым мотором K7M объемом 1,6 литра и мощностью 84 л.с., 5-ступенчатой МКП.
У автомобиля есть подушки безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, ГУР и электростеклоподъемники.
Стоимость машины составляет 915 тысяч рублей.
Renault Sandero Stepway
Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.
Интерьер Renault Sandero Stepway
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Источник: Авто.ру
Фото:Auto.ru
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27.04.2025
Фото:Auto.ru
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Отзывы о Renault Sandero (6)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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