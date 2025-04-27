Дешевле 1 млн: в России продают почти новый Renault Sandero Stepway

В Москве появился в продаже Renault Sandero Stepway 2014 года с пробегом 9000 км

В Москве на продажу выставили хэтчбек Renault Sandero Stepway 2014 года с пробегом 9130 километров. У автомобиля был один собственник. По словам владельца, машина находится в идеальном состоянии и ни разу не видела зимы.

Кузов машины отлично сохранился. Интерьер имеет вид нового.

Renault Sandero Stepway

Stepway оснащен надежным бензиновым мотором K7M объемом 1,6 литра и мощностью 84 л.с., 5-ступенчатой МКП.

У автомобиля есть подушки безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, ГУР и электростеклоподъемники.

Стоимость машины составляет 915 тысяч рублей.

Renault Sandero Stepway

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Интерьер Renault Sandero Stepway

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Источник: Авто.ру