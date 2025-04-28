Во Владимирской области перевернулся автобус с людьми : подробности аварии
Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали около 35 человек
В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в ДТП пострадали около 35 человек.
Авария произошла 28 апреля около 2:40 по мск. Медпомощь была оказана почти 35 гражданам. Всего в автобусе находились 55 человек.
Стало известно, что после аварии с пассажирским автобусом во Владимирской области завели уголовное дело.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: управление МВД России по Владимирской области, СУ СК России по Владимирской области
Фото:МВД Медиа
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28.04.2025
Фото:МВД Медиа
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