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Во Владимирской области перевернулся автобус с людьми : подробности аварии

Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали около 35 человек

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В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в ДТП пострадали около 35 человек.

Авария произошла 28 апреля около 2:40 по мск. Медпомощь была оказана почти 35 гражданам. Всего в автобусе находились 55 человек.

Стало известно, что после аварии с пассажирским автобусом во Владимирской области завели уголовное дело.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: управление МВД России по Владимирской области, СУ СК России по Владимирской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 11
28.04.2025 
Фото:МВД Медиа
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