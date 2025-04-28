Во Владимирской области перевернулся автобус с людьми : подробности аварии

Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали около 35 человек

В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в ДТП пострадали около 35 человек.

Авария произошла 28 апреля около 2:40 по мск. Медпомощь была оказана почти 35 гражданам. Всего в автобусе находились 55 человек.

Стало известно, что после аварии с пассажирским автобусом во Владимирской области завели уголовное дело.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: управление МВД России по Владимирской области, СУ СК России по Владимирской области