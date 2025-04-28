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Новый недорогой японский кроссовер с надежным мотором продают на рынке РФ

В РФ появились в продаже кроссоверы Toyota Frontlander по цене от 2,3 млн рублей

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Компактный кроссовер Toyota Frontlander можно купить сейчас в России по цене от 2 250 000 рублей. Автомобиль поставляют в страну по параллельным каналам.

За указанную сумму новый Frontlander китайской сборки в базовой комплектации Elite Plus Edition «под ключ» готова привезти фирма из Владивостока. В стоимость входит утильсбор, таможенная пошлина и полный пакет документов, включающий СБКТС и ЭПТС.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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У авто тканевый салон, пластиковый руль с урезанной наполовину мультифункцией, простые литые диски и минимум функций.

Аналогичный автомобиль с кожаным салоном стоит от 2 350 000 рублей, продают его также во Владивостоке. Минимум за 2 490 000 рублей кроссовер доступен для заказа в Краснодаре. За 2 550 000 рублей его можно из наличия приобрести в Чите и за 2 620 000 рублей – в Красноярске.

Все эти кроссоверы оснащены 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 171 л. с., вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 18
28.04.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
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