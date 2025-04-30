Почему льготы не станут «волшебным эликсиром» в условиях дорогих автокредитов

Эксперт Андриевская оценила эффект возобновления программы «Семейный автомобиль»

Программу льготного автокредита планируют вновь расширить на семьи с детьми. Какое влияние эта мера окажет на отечественный авторынок, рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Оценивая инициативу Минпромторга о перезапуске госпрограммы льготного автокредитования, она предлагает посмотреть на цифры, которые говорят о состоянии рынка. Выдачи автокредитов в I квартале, по данным ЦБ, падают с начала года. За январь портфель автокредитов в банках «похудел» на 9%, в феврале на 29%, а в марте на 31%. Автокредиты по ставкам больше 27%-29% на выросшие за год в цене автомобили людям не по карману, и продажи резко «затормозили». За квартал россияне купили на четверть меньше новых машин, причем в марте просадка превысила 45,5%.

Комментарий эксперта

Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»:

– Планы властей возобновить госпрограмму «Семейный автомобиль» для заемщиков с детьми – это хорошая новость и для отечественного потребителя, и для автопроизводителей, и для банков. Говоря о возобновлении массовых льгот в автокредитовании для семей с детьми, можно провести параллель с другой госпрограммой – семейной ипотекой, которая сейчас, в условиях высоких ставок и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, остается основным драйвером продаж новостроек. Однако самое главное, чтобы от льготы на автокредиты власти не «отсекли» заемщиков с детьми старше 6 лет, как это было сделано в новых условиях льготной ипотечной программы.

С долей осторожного оптимизма можно ожидать, что положительный эффект от возобновления льготного автокредитования даст плюс 10%-15% к текущему уровню продаж в сегменте новых автомобилей.

Андриевская пояснила, что этот прогноз базируется на данных о реализации отечественной марки «Lada» с начала года. Так, по данным агентства «Автостат», на долю машин АвтоВАЗа за первый квартал 2025 года пришлось 31% сделок в сегменте новых автомобилей. Почти все марки волжского автозавода соответствовали прежним критериям госпрограммы по стоимости автомобиля – 2 млн рублей. Если это требование не ужесточат, то большую часть продукции отечественного автогиганта семейные заемщики смогут покупать, используя меры поддержки государства.

При этом эксперт отмечает, что, по опыту прошлых лет и, судя по текущим условиям госпрограммы, Минпромторг не прописывает ставку льготного автокредита. В отличие, например, от семейной ипотеки, ведомство закладывает скидку к цене автомобиля: 20% базовая на авто с двигателем внутреннего сгорания (25% для ДФО) и 30% для электромобилей. При этом в механизме дисконта прямое снижение цены происходит благодаря субсидированию части процентов по льготному автокредиту. Эту разницу государство из бюджета компенсирует банкам. Поэтому для покупателей с кредитным «плечом» критически важны проценты автокредитования, а не только дисконт к стоимости авто, отмечает специалист.

Однако в последние полгода средние проценты автокредитов постоянно росли вслед за ключевой ставкой ЦБ. В итоге средняя ставка автокредита на новые машины к началу 2025 года составляла 25%, по данным ЦБ. Её едва ли ли можно считать доступной для массового льготного кредитования. Как показывают расчёты, ежемесячный платёж льготника по кредиту на автомобиль стоимостью 2 млн рублей с нулевым первым взносом составит 58,7 тыс. рублей. За пять лет кредитования под 25% «набегут» проценты в размере 1,5 млн рублей. То есть одну машину человек купит для себя и почти ¾ цены отдаст банку. Чтобы войти в льготную программу обслуживать взносы в 58,7 тыс. рублей, «белая» зарплата заемщика должна быть вдвое больше – 116 тыс. рублей.

Но таким уровнем дохода располагают далеко не все семьи страны. Значит, даже расширив аудиторию госпрограммы, власти скорее всего не смогут полностью «перекрыть» падение продаж на авторынке и в сегменте автокредитов. А сами льготы не станут «волшебным эликсиром» в условиях высоких ставок автокредитов, делает вывод эксперт.

Андриевская отмечает, что у госпрограммы льготного автокредитования немало критиков. Она согласн с тем, что в её текущих правилах власти компенсируют скидки банкам, а не покупателям или автопроизводителям. Поэтому, к примеру, заслуживает внимание идея возмещать семьям часть потраченных денег на покупку кредитного авто за счёт вычета, по аналогии с вычетом на покупку квартир и по ипотечным процентам.

Другим плюсом для потребителей могла бы стать фиксированная льготная ставка автокредита: например, 6%. Благодаря низким процентам льготами смогли бы воспользоваться семьи даже со средними доходами. При этом эксперт предположила, что Минпромторг вряд ли станет кардинально менять условия госпрограммы и льготировать ставку для заёмщиков.

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