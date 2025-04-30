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Готовится к выпуску новый кроссовер: АВТОВАЗ объяснил приостановку работы

АВТОВАЗ объяснил приостановку работы с 5 по 7 мая модернизацией производства

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АВТОВАЗ сообщил о намерении модернизировать производство в начале мая. Для этого с 1-го по 11-е число будут остановлены все производственные линии, их запустят 12 мая, сообщили в пресс-службе компании. Плановые работы пройдут во время государственных выходных (с 1 по 4 мая и с 7 по 11 мая), а также во время общего корпоративного отпуска в период с 5 по 7 мая.

За этот период в сварочном производстве модели Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, на участках сборки Iskra модернизируют автоматическую линию заправки технологическими жидкостями и моторизируют рельсовую систему манипулятора для монтажа панели приборов.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Также планируются работы для подготовки выпуска кроссовера на платформе Vesta, запуск которого должен пройти в 2026 году, замена остекления и напольных покрытий в цехах, обновление систем вентиляции и кондиционирования.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба АВТОВАЗа
30.04.2025 
Фото:пресс-служба АВТОВАЗа
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