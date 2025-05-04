Новый кроссовер Chery прошел экстремальные испытания

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 CSH выдержал давление в 11,5 тонны

Бренд Chery провел тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH. Для этого возвели «автомобильную башню» из этих машин.

Для проведения теста семь кроссоверов Tiggo 8 CSH установили вертикально друг на друга в виде 12-метровой башни. Кузов первой машины выдержал нагрузку в 11,5 т. Уточняется, что после 72 часов конструкция кузова не деформировалась.

Тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH

При производстве Chery Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы. У автомобиля 10 подушек безопасности, способных удерживать давление в течение шести секунд, и 19 систем помощи комплекса ADAS.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: пресс-служба Chery