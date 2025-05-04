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Новый кроссовер Chery прошел экстремальные испытания

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 CSH выдержал давление в 11,5 тонны

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Бренд Chery провел тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH. Для этого возвели «автомобильную башню» из этих машин.

Для проведения теста семь кроссоверов Tiggo 8 CSH установили вертикально друг на друга в виде 12-метровой башни. Кузов первой машины выдержал нагрузку в 11,5 т. Уточняется, что после 72 часов конструкция кузова не деформировалась.

Тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH
Тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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При производстве Chery Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы. У автомобиля 10 подушек безопасности, способных удерживать давление в течение шести секунд, и 19 систем помощи комплекса ADAS.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: пресс-служба Chery

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 22
04.05.2025 
Фото:Chery
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