Новый кроссовер Chery прошел экстремальные испытания
Бренд Chery провел тест на жесткость конструкции гибридного кроссовера Tiggo 8 CSH. Для этого возвели «автомобильную башню» из этих машин.
Для проведения теста семь кроссоверов Tiggo 8 CSH установили вертикально друг на друга в виде 12-метровой башни. Кузов первой машины выдержал нагрузку в 11,5 т. Уточняется, что после 72 часов конструкция кузова не деформировалась.
При производстве Chery Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы. У автомобиля 10 подушек безопасности, способных удерживать давление в течение шести секунд, и 19 систем помощи комплекса ADAS.
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Источник: пресс-служба Chery