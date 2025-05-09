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Эти автомобили заметно подешевели в конце апреля

«Автостат» перечислил пять автобрендов, снизивших цены в конце апреля

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С 16 по 30 апреля в России снизились цены на машины пяти марок. Так, бренд Livan за этот период снизил стоимость всех своих моделей. Например, кроссовер X3 Pro подешевел на 230 тыс. рублей (-12,2%).

После снижения цен стоимость Livan X3 Pro составляет 1,66 млн рублей, X6 Pro – 2,03-2,14 млн рублей, седана S6 Pro – 1,87-1,96 млн рублей. Марка SWM снизила цены на все свои модели. У Chery подешевело два кроссовера 2024 г. в. Tiggo 8 Pro Max стал доступнее на 150-250 тыс. рублей, Tiggo 9 – на 200 тыс. рублей.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
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КАМАЗ снизил цены на легкие грузовики семейства «Компас», у марки Exeed подешевели кроссоверы LX в двух комплектациях.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
09.05.2025 
Фото:Depositphotos
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