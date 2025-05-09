Проехали больше 1 млн км: названы самые надежные автомобили

Названы пять автомобилей с пробегом более 1 млн километров

Autonews назвал пять надежных автомобилей с пробегом более 1 млн километров. Лидером рейтинга стал пикап Toyota Tundra 2014 г. в., проехавший в США 1,6 млн километров. Что касается ремонта, то потребовалось лишь заменить генератор и расходные материалы. Коробка передач вышла из строя лишь на пробеге 1,2 млн километров.

Вторую строчку рейтинга занял Москвич-2140 1976 г. в., которым владел немец Герхард Шотт. К 2017 году пробег машины составлял 1 млн километров. Уточняется, что из-за износа пришлось поменять мотор автомобиля.

Третье место занял BMW 325iS после того, как эксперимент показал, что автомобиль способен преодолеть 1 млн километров на стенде. Испытание длилось четыре года.

Далее следует Hyundai Elantra 2013 г. в. Фарра Хейнс, работая водителем-экспедитором, проехала на этом седане в США более 2,6 млн километров. Компания подарила ей новую Elantra 2019 г. в. и специальные номерные рамки с надписью 1 million miles club.

На пятой строчке оказался внедорожник Land Rover Discovery, проехавший 1 млн километров по России.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

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Источник: Autonews