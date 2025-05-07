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Автомобильный рынок в России обвалился более чем на четверть

АЕБ: продажи новых легковых машин и LCV в России в апреле упали на 26%

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В апреле 2025 года в России было реализовано 99 408 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом, ссылаясь на собственные данные по авторынку, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. По данным ППК, учитывающим и альтернативные каналы поставок, в апреле в РФ было куплено 105 939 новых автомобилей. Это на 26% меньше, чем годом ранее.

За январь-апрель продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 360 008 единиц.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отмечает, что результат месяца вполне закономерен. Рынок продолжает чувствовать на себе воздействие ранее введенных мер со стороны государства.

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Широкая линейка имеющихся предложений, а также привлекательные скидки со стороны отдельных брендов, позволившие замедлить падение продаж (относительно марта продажи выросли на 27%), являются не столь притягательными для россиян по сравнению с существующими банковскими предложениями по вкладам, рассказал Калинцев.

Для роста спроса сейчас необходима помощь государства, которое может «решительно вмешаться» и поддержать рынок путем возобновления льготных программ и предоставления субсидий, полагает он.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

Источник: пресс-служба АЕБ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
07.05.2025 
Фото:Depositphotos
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