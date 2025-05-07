Автомобильный рынок в России обвалился более чем на четверть

АЕБ: продажи новых легковых машин и LCV в России в апреле упали на 26%

В апреле 2025 года в России было реализовано 99 408 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом, ссылаясь на собственные данные по авторынку, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. По данным ППК, учитывающим и альтернативные каналы поставок, в апреле в РФ было куплено 105 939 новых автомобилей. Это на 26% меньше, чем годом ранее.

За январь-апрель продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 360 008 единиц.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отмечает, что результат месяца вполне закономерен. Рынок продолжает чувствовать на себе воздействие ранее введенных мер со стороны государства.

Широкая линейка имеющихся предложений, а также привлекательные скидки со стороны отдельных брендов, позволившие замедлить падение продаж (относительно марта продажи выросли на 27%), являются не столь притягательными для россиян по сравнению с существующими банковскими предложениями по вкладам, рассказал Калинцев.

Для роста спроса сейчас необходима помощь государства, которое может «решительно вмешаться» и поддержать рынок путем возобновления льготных программ и предоставления субсидий, полагает он.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

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Источник: пресс-служба АЕБ