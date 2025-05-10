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На сколько еще могут подорожать автомобили в сложившихся условиях

Эксперт Абрамов: цены новых и б/у автомобилей вскоре могут вырасти

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Стоимость новых и подержанных машин может скоро вырасти в связи с возвращением в РФ корейских марок, предположил заместитель руководителя управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Абрамов.

Возможное возвращение корейских марок с новыми ценами и отложенный спрос могут вызвать повышение цен. Но оно вряд ли будет существенным, поскольку рынок приблизился к пределу покупательной способности, отметил специалист.

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Он считает, что в сегменте авто с пробегом будет усиливаться конкуренция между более свежими китайскими моделями и всё еще желанными, но более подержанными знакомыми машинами. Растущий объем предложения более доступных б/у «китайцев» будет сдерживать рост цен.

Сейчас стоимость автомобилей с пробегом в целом остается на уровне прошлого года, отметил Абрамов.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1721
10.05.2025 
Фото:Depositphotos
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