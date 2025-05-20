Премьера российских спортивных машин — вот что известно!
По ходу нового сезона Российской серии гонок на выносливость REC зрители смогут увидеть новую российскую спортивную технику. В списке предварительных заявок присутствуют три болида российской разработки – об этом сообщила генеральный организатор REC Анастасия Бендикова. Увидеть новинки воочию можно будет 24 мая, когда на трассе Moscow Raceway состоится первый этап.
В первой гонке ожидается более тридцати экипажей – марафон продлится четыре часа и традиционно закончится при свете фар в темное время суток. Будут представлены спортпрототипы и автомобили классов GT, от культового Mini Cooper F56 до Mercedes GT3, Porsche и Lamborghini. И конечно, особым вниманием пользуются отечественные разработки.
В прошлом на REC уже «засветились» отечественные Rossa и Marussia, успешно конкурируя с иностранными болидами. А новом сезоне отечественных спорткаров на трассах REC появится сразу несколько. Рассказываем подробности!
Спортпрототип FDR12
Студенты Московского Политеха разработали первый в России спортпрототип FDR12 с гибридной силовой установкой и несущей конструкцией собственного производства, выполненной из композитных материалов, углепластика, с наполнением из алюминиевых сот. Эта машина будет представлен на старте первого этапа REC на Moscow Raceway.
«Прототип, который мы презентуем, должен развеять установившееся мнение о том, что Россия не может производить собственные автомобили. Ведущие производители мира используют такого рода автомобили для того, чтобы испытывать самые прогрессивные технологии, применяемые затем на серийных автомобилях. Наша цель в этом и состоит», – заявил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.
Спортпрототип FDR12 проведет показательный заезд на первом этапе серии в демонстрационном режиме, а студенческий коллектив Московского политеха решительно настроен выпустить прототип в гонку на стартах будущих двух этапов в июне и июле.
FDR12, технические характеристики:
- Максимальная расчетная скорость – 270 км/ч,
- Комбинированная мощность энергоустановки – до 420 л.с. (ДВС – 340 л.с., электродвигатель – 80 л.с.),
- Максимальный крутящий момент ДВС – 310 Н·м при 8000 об/мин,
- Снаряженная масса – 750 кг,
- Габариты автомобиля – 4558×1955×1047 мм.
Несущая конструкция автомобиля выполнена из композитных материалов – углепластика с наполнением из алюминиевых сот. Автомобиль на 70% состоит из отечественных комплектующих, большинство из них производится на мощностях Московского Политеха. Над проектом работали 26 человек, 80% из них – студенты Московского Политеха и магистры Передовой инженерной школы электротранспорта. В команду вошли представители разных факультетов.
Спортпрототип Seven от конструкторского Бюро 7
Второй новинкой сезона REC станет спортпрототип класса CN3500 московского конструкторского Бюро 7. Спортпрототип Seven проведет первый показательный заезд на втором этапе серии 28 июня на Moscow Raceway.
Seven, технические характеристики:
- Двигатель - атмосферный двигатель 3,5 литра V6 Toyota,
- Мощность – 350 л.с.,
- Коробка передач - секвентальная Gearset,
- Вес – 700 кг.
«Идея создать "взрослый" спортпрототип, у нас появилась еще когда мы проехали первую свою гонку REC в 2015 году, на нашем "коте" (автомобиль Shortcut). В 2025 году мы проведем тестирование предсерийного прототипа для последующего выпуска первой партии», – сообщил руководитель проекта Денис Абрамович.
Полюбившаяся публике Marussia GT также примет участие в Российской серии гонок на выносливость в модифицированном варианте. Кстати, информационным партнером экипажа на спорткаре Marussia в новом сезоне будет издание «За рулем» – обещаем подробно освещать выступления парней.
«Инженерные разработки новой техники это то, что больше всего нравится зрителю в автогонках в нашей стране. Это особый национальный менталитет болельщика. Ведь мы обладаем лучшими "инженерными мозгами" в мире, а значит способны на все», – отметил учредитель REC и известный конструктор гоночных автомобилей Игорь Ермилин.
Ермилин подчеркнул, что вся цель серии – стимулировать российские конструкторские бюро, и особенно студенческие коллективы технических институтов, разрабатывать гоночную технику для воспитания кадров под индустрию автогонок, а также в автомобильной индустрии в целом.
И еще один важный момент: гонка 24 мая на Moscow Raceway начнется с презентации на стартовой решетке исторических реплик автомобилей, созданных для кинофильма «Битва моторов», и спортпрототипа FDR12 Московского политеха. Таким образом будет символично продемонстрирована связь времен от первого российского автомобиля, созданного более ста лет назад и выступившего в Ралли Монако 1912 года, проделав путь из Санкт-Петербурга в Монако и обратно, до современных российских гоночных прототипов, созданных руками отечественных инженеров.
Первый этап REC – 24 мая, Moscow Raceway.
Вход для зрителей: 14:30
Начало предстартовой процедуры: 16:30
- «За рулем» можно читать и в Телеграм