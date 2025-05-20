Премьера российских спортивных машин — вот что известно!

На трассе Moscow Raceway покажут два российских спорткара — FDR12 и Seven

По ходу нового сезона Российской серии гонок на выносливость REC зрители смогут увидеть новую российскую спортивную технику. В списке предварительных заявок присутствуют три болида российской разработки – об этом сообщила генеральный организатор REC Анастасия Бендикова. Увидеть новинки воочию можно будет 24 мая, когда на трассе Moscow Raceway состоится первый этап.

В первой гонке ожидается более тридцати экипажей – марафон продлится четыре часа и традиционно закончится при свете фар в темное время суток. Будут представлены спортпрототипы и автомобили классов GT, от культового Mini Cooper F56 до Mercedes GT3, Porsche и Lamborghini. И конечно, особым вниманием пользуются отечественные разработки.

В прошлом на REC уже «засветились» отечественные Rossa и Marussia, успешно конкурируя с иностранными болидами. А новом сезоне отечественных спорткаров на трассах REC появится сразу несколько. Рассказываем подробности!

Спортпрототип FDR12

Студенты Московского Политеха разработали первый в России спортпрототип FDR12 с гибридной силовой установкой и несущей конструкцией собственного производства, выполненной из композитных материалов, углепластика, с наполнением из алюминиевых сот. Эта машина будет представлен на старте первого этапа REC на Moscow Raceway.

«Прототип, который мы презентуем, должен развеять установившееся мнение о том, что Россия не может производить собственные автомобили. Ведущие производители мира используют такого рода автомобили для того, чтобы испытывать самые прогрессивные технологии, применяемые затем на серийных автомобилях. Наша цель в этом и состоит», – заявил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

FDR12

Спортпрототип FDR12 проведет показательный заезд на первом этапе серии в демонстрационном режиме, а студенческий коллектив Московского политеха решительно настроен выпустить прототип в гонку на стартах будущих двух этапов в июне и июле.

FDR12, технические характеристики:

Максимальная расчетная скорость – 270 км/ч,

Комбинированная мощность энергоустановки – до 420 л.с. (ДВС – 340 л.с., электродвигатель – 80 л.с.),

Максимальный крутящий момент ДВС – 310 Н·м при 8000 об/мин,

Снаряженная масса – 750 кг,

Габариты автомобиля – 4558×1955×1047 мм.

Несущая конструкция автомобиля выполнена из композитных материалов – углепластика с наполнением из алюминиевых сот. Автомобиль на 70% состоит из отечественных комплектующих, большинство из них производится на мощностях Московского Политеха. Над проектом работали 26 человек, 80% из них – студенты Московского Политеха и магистры Передовой инженерной школы электротранспорта. В команду вошли представители разных факультетов.

Спортпрототип Seven от конструкторского Бюро 7

Второй новинкой сезона REC станет спортпрототип класса CN3500 московского конструкторского Бюро 7. Спортпрототип Seven проведет первый показательный заезд на втором этапе серии 28 июня на Moscow Raceway.

Bureau Seven

Seven, технические характеристики:

Двигатель - атмосферный двигатель 3,5 литра V6 Toyota,

Мощность – 350 л.с.,

Коробка передач - секвентальная Gearset,

Вес – 700 кг.

«Идея создать "взрослый" спортпрототип, у нас появилась еще когда мы проехали первую свою гонку REC в 2015 году, на нашем "коте" (автомобиль Shortcut). В 2025 году мы проведем тестирование предсерийного прототипа для последующего выпуска первой партии», – сообщил руководитель проекта Денис Абрамович.

Полюбившаяся публике Marussia GT также примет участие в Российской серии гонок на выносливость в модифицированном варианте. Кстати, информационным партнером экипажа на спорткаре Marussia в новом сезоне будет издание «За рулем» – обещаем подробно освещать выступления парней.

Marussia GT

«Инженерные разработки новой техники это то, что больше всего нравится зрителю в автогонках в нашей стране. Это особый национальный менталитет болельщика. Ведь мы обладаем лучшими "инженерными мозгами" в мире, а значит способны на все», – отметил учредитель REC и известный конструктор гоночных автомобилей Игорь Ермилин.

Ермилин подчеркнул, что вся цель серии – стимулировать российские конструкторские бюро, и особенно студенческие коллективы технических институтов, разрабатывать гоночную технику для воспитания кадров под индустрию автогонок, а также в автомобильной индустрии в целом.

И еще один важный момент: гонка 24 мая на Moscow Raceway начнется с презентации на стартовой решетке исторических реплик автомобилей, созданных для кинофильма «Битва моторов», и спортпрототипа FDR12 Московского политеха. Таким образом будет символично продемонстрирована связь времен от первого российского автомобиля, созданного более ста лет назад и выступившего в Ралли Монако 1912 года, проделав путь из Санкт-Петербурга в Монако и обратно, до современных российских гоночных прототипов, созданных руками отечественных инженеров.

Первый этап REC – 24 мая, Moscow Raceway.

Вход для зрителей: 14:30

Начало предстартовой процедуры: 16:30