В течение майских праздников АВТОВАЗ потратил сотни миллионов рублей

За корпоративный отпуск АВТОВАЗ провел более 9000 работ на 220 млн рублей

12 мая на заводе АВТОВАЗ в Тольятти возобновилось производство автомобилей, машинокомплектов и автокомпонентов, приостановленное на период корпоративного отпуска и государственных майских праздников. Это время персонал предприятия потратил на модернизацию. Пресс-служба рассказала, что на эти нужды были потрачены сотни миллионов рублей – средства были вложены в целый комплекс работ.

«В период с 1 по 11 мая на АВТОВАЗе было выполнено более 9000 различных работ по профилактике и модернизации оборудования на сумму более 220 миллионов рублей», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в течение отпуска продолжалась отгрузка уже произведенных автомобилей в дилерскую сеть. Напомним, 19 апреля АВТОВАЗ начал производство новой модели Lada Iskra (презентационные экземпляры стали попадать к дилерам за пару дней до этого) и готовится запускать продажи этих автомобилей 20 июля.

Одновременно с перезапуском производства на тольяттинской площадке возобновилась деятельность дочерних вазовских предприятий «ВИС-Авто» (полурамные пикапы и Niva Bronto) и «Лада Спорт» (спортивные версии Granta и Niva) в Тольятти, а также на выпускающем семейство Lada Largus заводе «Lada Ижевск» в Удмуртии.