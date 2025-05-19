Легендарный японский автобренд закрывает свои заводы

Компания Nissan закроет два завода в Японии из-за убытков

Компания Nissan планирует закрыть заводы в Японии и за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на источники. На родине бренда планируется закрыть завод Oppama в г. Йокосука, который работает с 1961 года.

Также прекратить выпуск автомобилей могут на заводе в Сёнане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai.

Что касается зарубежных предприятий, то закрыть планируется заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. С помощью этих мер испытывающая серьезные финансовые трудности компания намерена снизить текущие расходы.

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Источник: Reuters