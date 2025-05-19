На 200 тысяч дешевле: два рамных внедорожника стали доступнее

В мае в России рамные внедорожники Haval H5 и H9 подешевели на 150-200 тыс. рублей

В мае в РФ подешевели рамные внедорожники Haval H5 и H9. Они стали доступнее благодаря появлению прямой скидки на бензиновые версии и увеличению скидок на дизельные. В итоге стоимость снизилась на 150-200 тысяч рублей.

Haval H5 теперь можно купить с прямой скидкой 200 тысяч рублей на бензиновые версии с 2,0-литровым 200-сильным турбодвигателем. На дизельные модификации с 2,0-литровым 150-сильным мотором скидки выросли с 250 до 400 тысяч рублей. Актуальная стоимость H5 варьируется от 3,7 млн до 4 млн рублей для бензиновых модификаций и от 3,65 млн до 3,95 млн рублей для дизельных.

Haval H5

Haval H9 подешевел на 200 тысяч рублей во всех версиях. Бензиновые модификации с 2,0-литровым 218-сильным турбомотором получили новую скидку, а дизельные с 2,4-литровым 184-сильным мотором – увеличение скидки с 200 до 400 тысяч рублей.

Актуальная стоимость H9 составляет 4,4-4,9 млн рублей для бензиновых версий и 4,5-5 млн рублей для дизельных.

Haval H9

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Источник: Автоновости дня