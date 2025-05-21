Продажи китайских премиум-автомобилей резко снизились в РФ

Продажи китайских премиум-авто в России упали в апреле на 39%

В апреле текущего года продажи китайских премиум-авто в России просели на 39% относительно середины весны 2024 года и составили 7,1 тыс. единиц. При этом продажи машин в стране в целом сократились на 26%, сказано в исследовании «Газпромбанк автолизинга».

Эксперты считают, что продажи китайских премиум-авто из КНР в РФ продолжат падать. На это повлияет период долгих выходных и праздников, когда уменьшается число корпоративных сделок. В июне ожидается рост продаж в преддверии закрытия полугодия и выделения новых бюджетов на покупку дорогой техники.

Продажи машин западных премиум-брендов в апреле составили около 3 тыс. (-10% относительно аналогичного периода 2024 года).

Эксперты полагают, что в летний период премиум-сегмент может резко сократиться, поскольку дилерские запасы подходят к концу, а новые партии стоят дороже из-за повышенного утильсбора.

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Источник: ТАСС