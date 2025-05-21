#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как быстро теряют в цене китайские кроссоверы – мнение экспертов
21 мая
Как быстро теряют в цене китайские кроссоверы – мнение экспертов
Автомобили Chery, Haval и Geely теряют в цене...
Семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей
21 мая
Семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей
В России марка VGV увеличила скидки на...
Должникам по алиментам запретят регистрировать машины
21 мая
Должникам по алиментам запретят регистрировать машины
В РФ неплательщикам алиментов могут запретить...

Продажи китайских премиум-автомобилей резко снизились в РФ

Продажи китайских премиум-авто в России упали в апреле на 39%

Рекомендуем
На что способны автоматические коробки — изучаем разные режимы движения

В апреле текущего года продажи китайских премиум-авто в России просели на 39% относительно середины весны 2024 года и составили 7,1 тыс. единиц. При этом продажи машин в стране в целом сократились на 26%, сказано в исследовании «Газпромбанк автолизинга».

Эксперты считают, что продажи китайских премиум-авто из КНР в РФ продолжат падать. На это повлияет период долгих выходных и праздников, когда уменьшается число корпоративных сделок. В июне ожидается рост продаж в преддверии закрытия полугодия и выделения новых бюджетов на покупку дорогой техники.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Продажи машин западных премиум-брендов в апреле составили около 3 тыс. (-10% относительно аналогичного периода 2024 года).

Эксперты полагают, что в летний период премиум-сегмент может резко сократиться, поскольку дилерские запасы подходят к концу, а новые партии стоят дороже из-за повышенного утильсбора.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 10
21.05.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0