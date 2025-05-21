Полноприводный Садко 9 представят официально — рассказываем, где и когда

Презентация полноприводного грузовика Садко 9 пройдет на выставке COMvex 2025

Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) представит новый полноприводный грузовик Садко 9 на выставке коммерческой техники и логистики COMvex в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Напомним, это полноприводный среднетоннажный грузовой автомобиль, отличающийся высокой для своего класса грузоподъемностью – она составляет 5 тонн. Машина разработана с высоким запасом прочности для работы в сложных условиях, отмечает пресс-служба компании.

Под капотом Садко 9 – дизель ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с. в паре с механической коробкой передач. Машина оснащена задней пневматической подвеской, усиленным задним мостом (толщина балки по сравнению с соплатформенным Садко Next увеличена на 1,5 мм) и бескамерными шинами. В качестве опции предлагается кондиционер. Семейство включает несколько модификаций с разными вариантами кабины и колесной базы.

К плюсам грузовика относят высокую проходимость – в арсенале Садко 9 односкатная ошиновка, колеса большого диаметра, клиренс 315 мм, понижающая передача в раздаточной коробке и большие углы въезда/съезда. На шасси Садко 9 можно установить любые надстройки, применяемые на Газоне Next 8.7» и Садко Next: от классических бортовых платформ и кузовов-фургонов до КМУ, самосвальных надстроек и цистерн любого назначения. Производство Садко 9 стартовало в Нижнем Новгороде в марте, а совсем скоро начнутся продажи. Живьем на машину можно будет взглянуть 27-30 мая на выставке COMvex 2025 в московском «Крокус Экспо».