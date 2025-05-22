Конкурент Camry едет в Россию — раскрыты характеристики и оснащение!

Лифтбек Hongqi H6 для России оснастят 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с.

Российское представительство марки Hongqi раскрыло характеристики лифтбека D-класса Hongqi H6, который вскоре должен дебютировать на авторынке РФ.

Сообщается, что модель будет представлена с бензиновым турбомотором 2.0, выдающим 245 л.с. и 380 Нм и работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом, который передает крутящий момент на переднюю ось.

Hongqi H6 прочат роль своеобразной замены Toyota Camry. Длина автомобиля составляет 4990 мм, ширина – 1876 мм, высота – 1450 мм, а колесная база – 2920 мм. В компании считают, что эта модель станет одним из самых востребованных автомобилей Hongqi в России. Дизайн разрабатывался с участием ведущих международных специалистов, включая Джайлса Тейлора, бывшего шеф-дизайнера Rolls-Royce.

У Hongqi H6 полностью независимая подвеска – McPherson спереди и многорычажная сзади. В максимальной комплектации – амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования. Можно будет выбирать один из четырех режимов вождения – экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный.

Фишки интерьера – цифровые приборы с проекцией, русифицированная мультимедиа с дисплеем 12,6", продвинутая аудиосистема, водительское сиденье с массажем, шумоизоляция по стандартам бизнес-класса, хром в сочетании с карбоном в отделке. Также заявлены девять подушек безопасности и полный пакет водительских ассистентов: контроль слепых зон, удержание в полосе, экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и предотвращение столкновений на перекрестках. Презентация пройдет 3 июня в Москве. Ждем цен?

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Источник: Hongqi