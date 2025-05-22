Как топливный ритейл меняет правила игры: Всероссийский форум АЗС «Заправка 4.0»

4 июня 2025 года в московском «Центре событий РБК» стартует первый Всероссийский форум АЗС «Заправка 4.0» — площадка, где власть, бизнес и IT-сообщество обсудят, каким будет топливный ритейл завтра

Кто соберётся и зачем

Организаторы задумали форум не просто как отраслевое мероприятие, а как мозговой штурм для всех, кто влияет на развитие топливной инфраструктуры — от чиновников и нефтяников до айтишников и инвесторов. Поддержка сразу нескольких региональных правительств (Калужская, Тульская, Челябинская области, Татарстан и Башкортостан) подчёркивает: вопросы, которые будут обсуждаться, волнуют не только Москву, а всю страну.

Золотыми партнёрами форума выступают ПАО «ЛУКОЙЛ» и сеть АЗС «TEBOIL» — компании, которые давно задают тон на рынке и, похоже, готовы к переменам.

Трансформация АЗС: цифровизация, экология и новые стандарты

Рынок автозаправочных станций сейчас напоминает айсберг в момент переворота: всё привычное уходит под воду, а на поверхность выныривают новые технологии и бизнес-модели. Среди горячих тем форума — цифровизация и автоматизация процессов, внедрение умных систем управления, развитие альтернативных видов топлива (СПГ, электрозарядки), а также создание многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ).

Сегодня АЗС — это уже не просто колонки и касса. Это мобильные приложения, бесконтактные платежи, программы лояльности и сервисы, которые позволяют клиенту заправиться, перекусить, отдохнуть и даже зарядить электромобиль. Крупнейшие сети активно инвестируют в инфраструктуру для альтернативных видов топлива, а экология и устойчивое развитие становятся не просто трендом, а новым стандартом.

АЗС будущего: от бензоколонки к многофункциональному хабу

Современная АЗС — это уже не просто бензин и кофе «на вынос». Это полноценный комплекс, где топливный ритейл соседствует с магазинами, кафе, зонами отдыха и сервисными центрами. Многофункциональные зоны (МФЗ) становятся новой нормой, а экологические инициативы — обязательным пунктом развития. Сети тестируют переработку топлива, сокращают выбросы CO2, внедряют возобновляемые источники энергии и строят зарядные станции для электромобилей.

Форум как катализатор перемен

«Заправка 4.0» — это не только обсуждение трендов, но и возможность показать себя: в программе — выступления экспертов, дискуссии, презентации технологических решений и аналитика рынка. Особое внимание — конкурсу лучших практик и инноваций, где участники смогут поделиться своими кейсами и получить признание профессионального сообщества.

Организатор мероприятия, компания «Квадрат Ресурс», уже зарекомендовала себя успешными проектами, такими как форум «Нефть и газ Сахалина», собравший в прошлом году более 3000 участников.

Подводя итог, можно сказать, что экспозиция форума обещает стать витриной передовых решений и достижений отрасли, а деловая программа шансом найти новых партнёров, инвесторов и единомышленников.

Регистрация на форум уже открыта — не упустите шанс стать частью будущего топливного ритейла России!