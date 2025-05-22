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Китайские, японские или корейские: какие автомобили дешевле в обслуживании

Эксперт Коротков: китайские авто дешевле корейских в обслуживании, но есть нюанс

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Во сколько обходится обслуживание китайских массовых авто и легко ли найти запчасти на эти автомобили? Насколько отличается стоимость обслуживания китайских автомобилей от японских и корейских аналогов? На эти вопросы ответил CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

По его словам, обслуживание китайских массовых автомобилей сегодня воспринимается как более доступное по стоимости, если сравнивать с японскими, корейскими и европейскими аналогами.

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Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– В первую очередь это связано с более демократичными ценами на запчасти и комплектующие, что снижает общие затраты на плановое техническое обслуживание и мелкий ремонт. При этом у китайских марок часто проще конструкция некоторых узлов, что уменьшает стоимость работ в сервисах.

Однако вопрос с доступностью запчастей остаётся неоднозначным. Для популярных моделей крупных концернов Haval, Chery, Geely, основные расходники и детали найти не сложно, они быстро поставляются как с локальных складов, так и из Китая. Да и разборок с этими моделями и запчастями в наличии немало. Но редкие или специфические комплектующие могут требовать длительного ожидания — иногда сроки доставки растягиваются до нескольких недель или даже месяцев. К таким запчастям относят компоненты трансмиссии, а для электромобилей и гибридов — батареи и зарядные гнезда.

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Эксперт отмечает, что в сравнении с японскими и корейскими автомобилями, у которых сформирована широкая сервисная сеть и развитые склады запчастей в России, китайские бренды пока что не всегда могут обеспечить такой же уровень оперативности. Это особенно заметно на вторичном рынке, где ассортимент запчастей менее насыщен, а сервисные центры порой испытывают сложности с поставками, подытожил Коротков.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
22.05.2025 
Фото:Depositphotos
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