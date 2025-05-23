Названы основные недостатки кроссовера Kia Seltos

Эксперт Житнухин перечислил шесть серьезных минусов кроссовера Kia Seltos

О минусах популярного в России кроссовера Kia Seltos рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

В числе недостатков он назвал появление ржавчины на кузове и вздутие краски на ранних этапах эксплуатации. Уровень шума в салоне этого автомобиля довольно высокий, особенно на высоких скоростях, а хрупкость пластиковых деталей интерьера снижают общую оценку долговечности.

KIA Seltos

Также эксперт обратил внимание на дороговизну некоторых компонентов, особенно при возникновении серьезных поломок. Также у Kia Seltos наблюдается преждевременный износ амортизаторов и других элементов подвески, отметил специалист.

Внешний вид кроссовера не теряет актуальности даже спустя несколько лет эксплуатации. Также в этом автомобиле привлекает сочетание доступной цены с богатым оснащением. На рынке кроссовер с пробегом в хорошем состоянии стоит от 1,8 млн рублей, рассказал специалист.

KIA Seltos

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»