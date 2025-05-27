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Монтаж опор перекроет ЗСД у Шкиперского протока
В Петербурге на ЗСД из-за дорожных работ...

Монтаж опор перекроет ЗСД у Шкиперского протока

В Петербурге на ЗСД из-за дорожных работ ограничат движение с 28 мая по 2 июня

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В конце мая-начале июня на Западном скоростном диаметре Петербурга будут закрывать съезды на Витебской развязке и участок самой магистрали.

С 23:00 28 мая по 6:00 29 мая для проезда закроют съезд с Витебской развязки на ЗСД в сторону севера и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг. На участке будут проводиться работы по модернизации систем управления дорожным движением.

С 0:00 до 5:00 2 июня в районе развязки с улицей Шкиперский проток закроют для движения участок основного хода ЗСД при движении с севера на юг. Там пройдет монтаж рамных опор над дорогой. Работы проводят в рамках строительства развязки.

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Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: пресс-служба «Магистрали северной столицы»

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Река/ТАСС
Количество просмотров 8
27.05.2025 
Фото:Александр Река/ТАСС
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