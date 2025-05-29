ВТБ Авто вышел на рынок онлайн-продаж машин

ВТБ Авто (входит в группу ВТБ) расширил сферу деятельности и активно развивает продажи автомобилей онлайн. В сервисе действуют одни из самых низких цен на рынке, возможна доставка авто из-за рубежа, оформление каско и ОСАГО со скидками, оформление автокредита и трейд-ин

Для покупки в ВТБ Авто клиенту не надо никуда ехать: выбрать марку и модель, получить консультацию эксперта, оформить все документы и оплатить авто можно дистанционно. Цена, которую клиент видит на сайте, при этом не изменится, а специалисты сервиса готовы доставить купленную машину на дом.

Одним из ключевых преимуществ ВТБ Авто является конкурентная стоимость машин. Это стало возможно благодаря прямому сотрудничеству с производителями. На данный момент компания предлагает более 20 брендов, такие как Lada, Chery, Changan, Haval, Geely, Exeed, Gac, Jetour, Kaiyi, Baic, Voyah, Evolute и другие. Помимо официально представленных в России брендов ВТБ Авто предлагает покупку авто из-за рубежа.

Клиент сервиса может купить машины европейских, корейских и японских брендов по индивидуальному заказу с доставкой. Доступны BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Kiа и другие популярные марки. Кроме того, в ВТБ Авто можно заказать китайские машины по параллельному импорту, что позволяет оптимизировать стоимость авто. При этом, сервис не использует сторонних поставщиков. У компании есть свой офис и поставщики в Китае, а также своя команда логистики, которая обеспечивает весь цикл поставки автомобилей клиенту.

«В начале года мы провели исследование, которое показало, что 55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. Это упрощает сложный процесс покупки машины, делает его удобнее для клиента и помогает избежать «навязывания» лишних услуг и сервисов. Можно ожидать, что дистанционная покупка авто в скором времени станет нормой, что подтверждают наши данные: за последний год рынок онлайн-продаж машин вырос в 4 раза. Мы видим эту нишу как возможность для роста и развития компании, и предлагаем сервис по продаже машин по конкурентным ценам. Благодаря оптимизации всех процессов от заключения договоров непосредственно с производителями. ВТБ Авто может предложить клиентам конечные цены на авто в среднем на 9,8% ниже рынка», – говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Реклама| Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139|erid F7NfYUJCUneRJUjXCEQG