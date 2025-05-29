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Вышел новый пикап Geely за 1,5 млн рублей

Марка Geely представила в Китае гибридный пикап Radar King-Kong EM-P

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В КНР дебютировал новый пикап под названием Geely Radar King-Kong EM-P. Его габариты 5260*1900*1865 мм при колесной базе 3120 мм. Также будет доступна удлиненная версия с колесной базой 3310 мм и длиной 5500 мм.

Новинка от Geely построена на платформе MAP. Она приводится в движение гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора, двух электродвигателей и коробки передач 3DHT. Мощность установки равна 349 л. с. Запас хода составляет 1068 км.

Новый пикап от Geely в Китае стоит 139,8 тыс. юаней (около 1,5 млн рублей).

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Geely Radar King-Kong EM-P
Geely Radar King-Kong EM-P

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

Источник: Carnewschina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 15
29.05.2025 
Фото:CarNewsChina
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