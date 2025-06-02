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Без прав, с судимостью и со следами наркотиков в организме — перевозил детей и попал в ДТП

В Подмосковье арестован водитель автобуса, устроивший ДТП с двумя погибшими

Суд в Подмосковье арестовал 24-летнего водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который стал участником серьезной аварии на 65-м километре трассы М-12 «Восток». ДТП произошло вечером 23 мая. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем Лада Ларгус, стоявшим на проезжей части, и последующим ударом Ауди А6, погибли женщина и ребенок, находившиеся в Ларгусе. Еще десять человек, включая детей, получили травмы различной степени тяжести.

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В настоящее время в больницах Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава остаются девять пострадавших. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов – в состоянии средней тяжести.

Следствие установило, что водитель микроавтобуса, житель другого региона, ранее был лишен водительских прав, не имел регистрации в Московской области и официального дохода. В его крови обнаружены следы наркотических веществ. Кроме того, он не имел разрешения на перевозку детей.

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По данным прокуратуры, действия мужчины квалифицированы по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД лицом, лишенным прав, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. С учетом всех выявленных обстоятельств водителя отправили под стражу до 23 июля 2025 года.

Также рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении водителя Ларгуса, остановившегося на проезжей части, чтобы подкачать колесо.

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Источник: Прокуратура Московской области/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1439
02.06.2025 
Фото:Depositphotos
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