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Удар о столб на скорости 32 км/ч: кроссовер Chery проверили на безопасность

Chery Tiggo 9 прошел краш-тест на боковой удар о столб по стандартам Euro NCAP

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Бренд Chery сообщил об успешном прохождении кроссовером Tiggo 9 краш-теста на боковой удар о столб по стандартам Euro NCAP. Автомобиль на платформе был направлен в столб диаметром 254 мм. Скорость движения составила 32 км/ч.

Двери после столкновения остались закрытыми, все натяжители ремней безопасности, подушки и шторки безопасности сработали штатно, сиденья не деформировались, ручки дверей с противоположной стороны удара были разблокированы (это облегчает эвакуацию), сработала аварийная сигнализация.

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Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

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После успешного прохождения этого теста Tiggo 9 завершил полный цикл внутренних испытаний по протоколам Euro NCAP, подтвердив свою пятизвездочную безопасность, сообщили в пресс-службе компании.

В России Chery Tiggo 9 доступен с 2-литровым 245-сильным мотором, 8-ступенчатой АКП. Привод полный. Стоимость начинается от 4,55 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Chery

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Chery
Количество просмотров 534
02.06.2025 
Фото:Пресс-служба Chery
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