Названы слабые места популярного в России корейского хэтчбека

Эксперт Титов перечислил четыре минуса хэтчбека Hyundai Getz

Подержанный южнокорейский хэтчбек Hyundai Getz имеет ряд недостатков, хотя в целом считается надежным автомобилем, отмечает заместитель генерального директора группы компаний «Авилон» по направлению машин с пробегом Роман Титов. Среди основных минусов модели он назвал слабую стойкость кузова к коррозии. Особенно ей подвержены колесные арки и пороги в моделях до рестайлинга, выпускавшихся до 2005 года.

Hyundai Getz

Также эксперт указал на слабую шумоизоляцию модели. Дорожный просвет в 135 мм ограничивает проходимость Hyundai Getz на неровных покрытиях и повышает риск повреждения элементов днища и мотора. У автомобиля среди прочего еще и маленький багажник (200 л).

Интерьер Hyundai Getz

Бензиновые моторы 1.4 и 1.6 отличаются долговечностью при условии регулярного ТО. Расход топлива в городском цикле составляет 6–7 л/100 км для версий с механикой. У хэтчбека небольшой радиус разворота, что упрощает парковку.

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Источник: Газета.Ru