Заменит Android Auto: цифровую платформу для машин разработали в РФ

В России создали платформу «Аврора» для автомобилей

«Ростелеком» презентовал платформу российской разработки для управления цифровой средой автомобиля. Она станет основой для программного продукта «Аврора Авто», которая будет поддерживать разные сервисы и магазин приложений. Партнерами по проектированию и разработке системы стали АВТОВАЗ, «Итэлма» и ФГУП «НАМИ».

Платформа называется «Аврора Автомобильная», она разрабатывается для повышения технологической независимости отечественного автопрома. Демонстрационная версия платформы имеет интеграцию с геосервисами на базе технологий «2ГИС», музыкальным сервисом и онлайн-кинотеатром Wink, а также с прототипом голосового ассистента от Enbisys, способным работать без подключения к сети.

В «Ростелекоме» сообщили, что российские автопроизводители рассматривают новую платформу как альтернативу для иностранных решений (Android Automotive). Полноценный вывод продукта на рынок должен произойти в течение двух лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

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Источник: пресс-служба компании «Ростелеком»