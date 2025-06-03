Доступный SUV с мотором от Mitsubishi – стильный вариант для тех, кто ищет 4x4

Эксперт «За рулем» рассказал, почему Jeep Compass II с пробегом – хороший выбор

Среди интересных кроссоверов с пробегом, которые сейчас присутствуют на российском рынке, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выделили Jeep Compass II – стильный и компактный SUV, способный удовлетворить запросы тех, кто ищет полный привод и автомат за разумные деньги. Compass второй генерации официально вышел на российский рынок в 2018 году, но на вторичке встречаются и более ранние экземпляры, собранные в США или Италии. Большинство машин с полным приводом и автоматической коробкой передач. За 1,7–2 млн рублей можно найти автомобили 2016–2017 годов выпуска с пробегом около 100–150 тыс. км.

Jeep Compass II

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Под капотом атмосферник 2.4 (180 л. с.) ED6 – новая генерация «всемирного двигателя», разработанного в 2006 году компаниями Mitsubishi, Hyundai и Chrysler.

По сути, переработали только головку, внедрив систему изменения высоты подъемов клапанов. Пока что за мотором не замечено серьезных болячек, лишь по мере роста пробега растет угар масла.

Коробка – 9-ступенчатый автомат ZF 948TE: технологичная, но требовательная к обслуживанию, но и не самая выносливая – требует ремонта ближе к 200 тыс. км.

У автомобиля – высокая энергоемкая подвеска, достойная антикоррозийная защита и почти премиальные материалы в салоне. Правда, с эргономикой не все идеально, и сиденья могут показаться не самыми удобными.

Jeep Compass II

Таким образом, по мнению специалиста, Jeep Compass II — сбалансированный вариант для тех, кто ищет стильный полноприводный автомобиль с хорошим оснащением, но стоит заранее учесть особенности автоматической коробки и позаботиться о её обслуживании.

О других кроссоверах 4x4 на вторичном рынке читайте в этом материале.